​Torrent creu que la sentència ha de ser el primer pas per convertir el referèndum en «inevitable»

El president del Parlament, Roger Torrent, considera que la sentència del Tribunal Suprem (TS) ha de ser el "primer pas" per convertir el referèndum en "inevitable" i, en aquest sentit, ha apostat perquè en el "nou cicle polític" es transformi la "indignació democràtica" en una "proposta constructiva de futur". En una entrevista a Catalunya Ràdio , Torrent ha insistit que qualsevol passa que es faci al Parlament ha de servir per avançar a "efectes pràctics" i per obrir un escenari millor i no generar "frustracions". Amb aquesta valoració genèrica ha respost preguntat per si permetrà el debat i votació d'una proposta de resolució sobre dret d'autodeterminació i amnistia com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem (TS).Torrent considera que no n'hi ha prou en queixar-se davant la sentència i quedar-se amb el resistencialisme. En aquest "nou cicle polític" que, segons el president del Parlament, s'obre a partir d'ara cal una proposta política basada en tres eixos: llibertat, amnistia i referèndum.Per tal d'aconseguir aquest escenari, Torrent creu que primer s'ha de fer un anàlisi sobre la situació i reconèixer que l'Estat té tota la "força coercitiva". En segon lloc, aprofitar la força de la gent i de la mobilització per generar les condicions per tal de "forçar" l'Estat a negociar. En tercer lloc, ha situat la incidència política en la governabilitat de l'Estat i la capacitat d'influència i, finalment, la pota internacional.El president del Parlament no ha volgut entrar en del debat sobre si desobediència institucional sí i no argumentant que són debats "terminològics" que li interessen relativament poc. Poques hores abans que aquest dimarts es reuneixin la mesa i la Junta de Portaveus en què s'abordarà com el Parlament dona resposta a la sentència, Torrent no ha volgut avançar esdeveniments però ha dit que hi ha voluntat que els grups puguin expressar-se i posicionar-se respecte la sentència.Preguntat per si permetria que es debati i voti una resolució sobre autodeterminació i amnistia després de rebre d'advertiment del Tribunal Constitucional sobre conseqüències penals, Torrent s'ha limitat a dir que el Parlament farà accions que obrin un escenari millor al del dia anterior i que permetin efectes que es puguin explicar als ciutadans. "La gent no demana gestos, que ens piquem el pit ni que cridem molt, sinó que avancem des d'un punt de vista polític", ha afegit.Segons Torrent, en aquesta nova etapa que s'obre després de la sentència s'ha de saber explicar cap on va l'independentisme. "Una cosa que no hem fet gens bé en els últims mesos", ha admès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor