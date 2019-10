VÍDEO L'enginy dels veïns de Tremp per tallar «legalment» la carretera

Mireu com hem tallat la carretera a Tremp!!!

Podríeu fer el mateix a tots els pobles!!!

Només es tracta d'anar passant un cop i un altre els passos de zebra!!!! pic.twitter.com/gFL8QgCMv8 — NADAL G (@_nadalgil) October 14, 2019

Van ser centenars els pallaresos que ahir es van manifestar per mostrat el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, que condemna els líders independentistes a penes que sumen gairebé 100 anys de presó El gruix de les mobilitzacions es van concentrar al vespre, però al matí ja hi van haver accions espontànies, com protestes, marxes o talls de carretera. D’altres també es van organitzar i van viatjar fins a la capital catalana per participar a les mobilitzacions coordinades pel Tsunami Democràtic.A Tremp, els veïns van protagonitzar una curiosa acció -que s’ha convertit en viral a les xarxes socials- consistent en creuar el pas de vianants de manera ininterrompuda, provocant llargues cues. Finalment els Mossos d’Esquadra van intervenir i poc a poc van poder donar pas als vehicles.

