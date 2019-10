L'Estat ja investiga els impulsors del Tsunami Democràtic

Grande-Marlaska ha afirmado en @Desayunos_tve que "se está investigando quién está detrás de Tsunami Democràtic" https://t.co/shxa4otiiw pic.twitter.com/4Texqfosgw — 24h (@24h_tve) October 15, 2019

El ministre d'Interior en funcions del govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que l'Estat està investigant qui hi ha al darrere del moviment Tsunami Democràtic, que aquest dilluns ha convocat i dirigit el bloqueig de l'aeroport del Prat "Tenim uns serveis d'intel·ligència molt eficaços i no hi ha dubte que acabarem sabent qui hi ha al darrere d'aquest moviment", ha dit el ministre en una entrevista a Televisió Espanyola.El ministre de l'Interior també ha advertit que ocupar un aeroport "no és cap broma" sinó que és "una conducta criminal seriosa en la qual es posen en risc molts béns del conjunt de la societat" i ha defensat la "proporcionalitat" de l'actuació policial perquè la protesta "no era molt pacífica". "La proporcionalitat és més que manifesta, només cal veure el llançament de tanques i extintors a l'aeroport del Prat, transcendia una manifestació pacífica", ha dit.

