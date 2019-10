​VÍDEO Òmnium crida els ciutadans a autoinculpar-se als jutjats

🎥 [CONTRA LA SENTÈNCIA, REINCIDÈNCIA]



Ens inculpem pels mateixos càrrecs a què condemnen els nostres líders socials i polítics. Omplim els jutjats de tot Catalunya d’autoinculpacions.



Inculpa't! ➡️ https://t.co/1b8qsWopaZ#JoMinculpo pic.twitter.com/8b862ct0WL — Òmnium Cultural (@omnium) October 15, 2019

Òmnium ha llançat una campanya perquè la ciutadania ompli els jutjats de tot Catalunya d'autoinculpacions. "Som culpables per manifestar-nos, per votar, per desobeir pacíficament", manifesten les personalitats que ha través del vídeo es declaren culpables.Entre ells apareixen la parella de Jordi Cuixart, Txell Bonet, els periodistes Quim Masferrer i Empar Moliner; el cantant Cesc Freixas i el director teatral Oriol Broggi.Amb el lema "Contra la sentència, reincidència", Òmnium insta els ciutadans a autoinculpar-se pels mateixos delictes a què han estat condemnats els líders polítics i socials independentistes, que sumen un total de 100 anys de presó. L'entitat posa a disposició un formulari i un calendari per facilitar el procés.

