Espanya avergonyeix Europa

Europa, Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania. Mitjans de tot el món van tornar ahir a posar la mirada sobre Catalunya. La contundència de les penes i la mobilització popular immediata van cridar l'atenció de la premsa mundial, però la contribució més decisiva va ser la del Futbol Club Barcelona, que va atraure també l'interès de la premsa esportiva , fins i tot a Bangladesh L'opinió més contundent ha estat la del britànic, que hi dedicava l'editorial . En resum, considerava les sentències desproporcionades, que feien dels condemnats "presos polítics" i que avergonyien Espanya davant Europa. Demanava una intervenció decidida de Brussel·les i alhora s'ho veia venir bé per intentar desinflar els renovats impulsos independentistes dels escocesos.A l'altra banda de l'Atlàntic, el diaride Lima resumia molt bé la qüestió:"Els dotze han estat jutjats per haver organitzat l'1 d'octubre un referèndum d'autodeterminació il·legal, marcat per imatges de violència policial que van fer la volta al món, i la proclamació el 27 en el Parlament regional d'una «República catalana» que mai no es va materialitzat".de Bogotà intentava explicar "les raons de la condemna" amb una anàlisi signada pel politòleg Santiago Giraldo Luque. Considerava que "la sentència va descartar el delicte de rebel·lió, sol·licitat per la Fiscalia per als acusats, car el Tribunal Suprem no va considerar que existissin provas suficients per demostrar l'uso de la violència en contra de la Constitució".La analitzava la situació d'inestabilitat a Espanya i creia que "en una regió on el separatisme es manté en ebullició dos anys després (dels fets d'octubre de 2017), les condemnes rellancen les tensions qui dominaran les eleccions legislatives del 10 de novembre, les quartes en quatre anys".Les protestes i l'acció del Tsunami Democràtic a l'aeroport també van rebre l'atenció dels mitjans. també es fixava en la repetició electoral a Espanya: "Les protestes injectaran una dosi extra de rancúnia en el sistema polític espanyol, mentre el país es prepara per a la quarta elecció general en quatre anys".La revista afirmava que "la decisió del tribunal és una altra fita en la llarga lluita dels separatistes que volen treure Catalunya d'Espanya i crear un nou Estat d'Europa. Espanya insisteix en que mai no ho permetrà".El es fixava en el condemnat a la pena major, amb un article titulat "El pres Oriol Junqueras, el professor pragmàtic de Catalunya", i el presentava com una "figura clau" del moviment independentista català.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor