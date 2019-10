Quim Torra s'encomana a l'esperit de Lluís Companys: «Ho tornarem a fer»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat avui que "l'hora és greu", després de fer l'ofrena floral davant la tomba del president Lluís Companys al Fossar de la Pedrera de Montjuïc. Aquest dimarts fa 79 anys de la seva execució pel règim franquista. Torra ha invocat la figura de Lluís Companys per reivindicar la força de l'independentisme i la seva voluntat de "tornar-ho a fer" perquè votar en un referèndum "no és cap delicte".Davant la tomba del president afusellat, Torra ha enllaçat la situació actual amb la que va viure el president republicà. En aquest sentit ha recordat el que va dir Companys que des del balcó del Palau de la Generalitat, el març de 1936, quan va advertir de les hores difícils que el país tenía al davant: "Difícil es l'hora que ens espera, pero estem possessionats de la nostra força, que ens ha de dur endavant per Catalunya i la República", ha parafrasejat el president català.El president no n'ha fet una referència explícita, però el discurs citat és el mateix en què Companys, després de tornar de presidi pels fets del Sis d'Octubre, va pronunciar una de les seves frases més conegudes: "Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a guanyar".Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat que hi ha un "fil roig" entre l'afusellament de Companys, únic president elegit democràticament assassinat pel feixisme amb el moment actual, "amb el primer govern democràtic de la UE condemnat a presó". El polític d'ERC ha recordat que avui és el 79 aniversari de l'afusellament de Companys, "però no és un aniversari com els altres".El president de la Generalitat ha fet aquestes declaracions després de dipositar una ofrena davant la tomba de qui fou president de la Generalitat i afusellat pel règim franquista el 15 d'octubre del 1940, avui fa 79 anys.La memòria històrica de la Catalunya contemporània i la seva relació amb l'Estat sembla descansar en el record de moments de repressió. El lloc on es troba la tomba del president Companys és avui un memorial de record a les víctimes del franquisme i fa anys va ser una fossa comuna on eren enterrades les persones afusellades.No molt lluny d'aquí, també a Montjuïc, està enterrat el pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, de qui el 13 d'octubre passat es van commemorar els 110 anys del seu afusellament, després de ser condemnat a mort per un crim que no va cometre: ser l'impulsor de la Setmana Tràgica. Amb el seu assassinat legal, el govern espanyol va voler donar un càstig exemplar a la Catalunya rebel. Records de fa 110 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor