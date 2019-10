Un centenar de persones desitgen «bona nit» als presos de Lledoners després de fer-se pública la sentència

Nit especial a l'esplanada de Lledoners. Com cada dia, el Joan BonaNit ha acudit a la presó per desitjar bona nit als set independentistes presos, però aquest dilluns ha estat especialment emotiu pel fet que s'ha conegut la sentència que els condemna a entre 9 i 13 anys de presó. Més d'un centenar de persones, moltes més que un dilluns qualsevol, l'han volgut acompanyar amb crits de 'No esteu sols' i 'Us volem a casa'.Entre ells, la Marisol Noguers, de l'Alt Penedès, que aquest dilluns ha estat durant tot el dia a Lledoners. "Hem aguantat pluja i fred, però amb tota la força perquè seguirem persistint", ha assegurat. Com ja ha passat en d'altres ocasions, els set presos independentistes han respost a Joan BonaNit des de la presó.A Lledoners, aquest dilluns ha estat el dia dels advocats i la família. Alguns familiars s'havien reservat el vis-a-vis de la setmana passada amb previsió que sortís la sentència. Visiblement emocionats, els familiars han entrat abans de les quatre de la tarda i s'hi han estat durant hores.Fora de la presó i durant tot el dia, desenes de persones han volgut mostrar el seu suport als presos ja condemnats. Han hagut de venir a peu, ja que la policia ha prohibit l'accés amb vehicle fins a la porta de la presó. Al vespre, ha estat el torn del ja tradicional Joan BonaNit, que com ha mantingut des del principi, ha assegurat que continuarà venint cada dia fins que els líders independentistes no surtin de la presó.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor