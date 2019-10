VÍDEO Picabaralla entre Valtònyc i un ultra de Vox als carrers de Brussel·les

Ni el macarra de Valtonyc ni el golpista huido de Puigdemont van a quitarnos lo que nos pertenece a todos: ESPAÑA 🇪🇸



Hoy, gracias a @vox_es se ha hecho justicia. pic.twitter.com/pVueBwpl9k — Alberto Tarradas Paneque (@AlbertoTPaneque) October 14, 2019

El raper mallorquí Valtònyc, exiliat a Brussel·les, s'ha enfrontat a un integrant del partit d'ultradreta Vox que ha anat a increpar la protesta independentista a la ciutat belga. El president provincial de Vox, que protagonitza la topada amb el cantant de les Illes Balears, ha publicat el vídeo al seu compte de Twitter. "Han fet un cop d'Estat", etzibava el membre del partit d'ultradreta."Ets un provocador" li ha etzibat Valtònyc, mentre l'integrant de Vox li explicava que ell és de Girona i que "és el que passa als catalans patriotes" allà. Aquest ha estès diverses vegades la bandera d'Espanya que portava a sobre davant de Valtònyc i el raper ha intentat treure-li de les mans."Treu-la pels desnonaments", li ha retret el cantant, "que per això si que no l'ensenyeu mai, com contra la pobresa", ha sentenciat. "La tornarem a treure", ha dit el membre de Vox en referència a la bandera". "Doncs potser me la quedo i li calo foc", ha contestat Valtònyc abans de marxar.

