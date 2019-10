VÍDEOS «L'AP-7 serà sempre nostra»: centenars de manifestants tallen la carretera

Centenars de persones han tallat l'AP-7 al seu pas per Tarragona durant 45 minuts. L'acció s'emmarca en la resposta a la sentència del Tribunal Suprem que condemna els presos polítics. Cap a les 22.30 h han irromput a la carretera després de travessar els peatges sense cap tipus de presència policial i han aconseguit aturar els vehicles que circulaven per la via. La circulació ha quedat tallada en ambdós sentits de la marxa.



Quan entraven a l'autopista, un vehicle (un cotxe tipus pick-up de color blanc) ha rebentat una barrera del peatge i ha conduït temeràriament, a molta velocitat, mentre els manifestants estaven a punt d'accedir a la via. El vehicle ha rebut l'impacte de diferents objectes com a reacció al seu "intent d'atropellament", com ha explicat alguns testimonis.Els manifestants han arribat a l'AP-7 després de passar per l'N-240, l'A-7 i l'A-27. Les cues de vehicles són quilomètriques en ambdós sentits. Durant el dia, han tallat l'A-7 en dues ocasions més.Aquesta acció ha arribat després milers de persones, unes 6.000 segons la Guàrdia Urbana de Tarragona, participessin en una concentració a la plaça de la Font que s'ha acabat convertint una marxa que ha finalitzat, en un primer moment davant la subdelegació del govern espanyol. En aquest punt s'han cremat fotos de Diego Pérez de los Cobos -coordinador policial de l'1 d'octubre-, del jutge Manuel Marchena i de la resta de membres del Tribunal Suprem que ha jutjat els presos polítics i el rei Felip VI i el rei emèrit.Abans, a la plaça de la Font, representants de l'ANC i Òmnium han rebutjat les condemnes dels presos i ha esperonat als ciutadans a portar a terme una mobilització pacífica, amb la bandera de la no-violència, i han demanat que tothom prengués part de la marxa per la llibertat, que arrencarà dimecres a Tarragona.

