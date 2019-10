La policia espanyola carrega contra manifestants a la Via Laietana

Agents antiavalots de la policia espanyola han carregat aquest dilluns al vespre contra un grup de manifestants que estaven concentrats davant de la Prefectura d'aquest cos policial a la Via Laietana de Barcelona.Els manifestants s'han concentrat davant de l'edifici i alguns d'ells han llançat objectes, com llaunes, cap als agents. Finalment, els agents han actuat amb l'objectiu de dispersar els manifestants, que s'han quedat partits a la Via Laietana, una part per sota de la Prefectura i una altra per damunt. Els agents han mantingut la posició davant de l'edifici per custodiar-lo i posteriorment han tornat a actuar amb furgonetes i dispersant els manifestants amb cops de porra.

