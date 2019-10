«The Guardian» en un editorial: «Els empresonaments draconians són una vergonya per a Espanya»

El diari The Guardian descriu les condemnes contra els líders independentistes com a "draconianes" i una "vergonya per a Espanya". En un editorial que parla, sobretot, sobre Escòcia, el diari britànic assegura que la via unilateral a Catalunya ha conduït cap a una resultat "xocant", com la sentència del Suprem, que ha fet "presos polítics als líders nacionalistes".Tant Madrid com Brussel·les, que han rebutjat intervenir, haurien de fer tot el possible per resoldre la situació el més aviat possible", diu el rotatiu. "I tant Escòcia com el Regne Unit s'han de comprometre a no seguir aquest mateix camí", afegeix.L'editorial destaca que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha estat "escrupolosa" a l'hora de desvincular la seva petició per un segon referèndum de la ruta "il·legal" seguida a Catalunya. Segons el diari, aquesta decisió és "correcta" perquè ara els catalans estan "frustrats" i fan front a una sentència "xocant".

