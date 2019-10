VÍDEO Guardiola, en nom del Tsunami: «Demanem a la comunitat internacional que intervingui»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, s'ha convertit en la cara del Tsunami Democràtic en un comunicat emès aquest dilluns al vespre a través de la BBC, l'agència France Presse i TV3. En un vídeo de poc més de dos minuts, Guardiola ha reclamat a la comunitat internacional que "intervingui" i tingui una posició "clara" sobre Catalunya després de la sentència del procés que ha condemnat nou líders independentistes a penes d'entre 9 i 13 anys de presó per un delicte de sedició.El tècnic del City, que ha denunciat la "deriva autoritària" de l'Estat, també ha aprofitat per reclamar a Pedro Sánchez, president del govern espanyol en funcions, que "s'assegui i parli" amb els representants catalans. "Només hi ha un camí: seure i parlar", ha ressaltat Guardiola, que ha demanat a la societat civil internacional que pressioni els governs de manera que intervinguin en la situació per trobar una "solució democràtica"."Els líders condemnats avui representen les entitats majoritàries del país", ha assenyalat Guardiola, que ha retret a Sánchez i als seus antecessors haver optat per la "repressió" i no pas pel diàleg. "El moviment independentista no és egoista", ha apuntat l'exentrenador del Barça, que ha destacat el tarannà pacifista del procés.

