Tsunami Democràtic denunciarà la sentència a través de la BBC, France-Presse i TV3

L'onada de resposta al veredicte del Tribunal Suprem, el Tsunami Democràtic, valorarà les mobilitzacions d'aquest dilluns i informarà sobre la seva continuïtat a través d'un comunicat que crida a la solidaritat internacional que es llegirà en directe a la BBC, l'agència France-Presse i TV3 a les 21.05 hores.Es tracta de la quarta acció del Tsunami al llarg del dia, després que milers de persones s'hagin concentrat a la porta de l'aeroport del Prat de Barcelona i que centenars de vehicles hagin col·lapsat els accessos a l'aeroport de Barajas de Madrid. El comunicat serà llegit per una persona "de prestigi reconeguda internacionalment", a qui s'ha demanat que faci d'intermediari.Segons han afirmat, valoren molt positivament "l'èxit" de les mobilitzacions, "d'acord amb els principis de mobilització no violenta i com a exercici dels drets fonamentals a la llibertat d'expressió i a la llibertat de reunió i manifestació" que es reconeixen a la Declaració Universal de Drets Humans. Arran de les accions, 120 vols han estat cancel·lats a Barcelona -segons informen-, i més de 1.200 cotxes han "saturat" les entrades de Barajas."Aquesta i la resta d'accions organitzades i espontànies que s'han dut a terme a tot el país seran la imatge que identificarà el dia de la sentència contra 12 persones innocents", han declarat. En aquest sentit, asseguren que el missatge és clar: "La societat catalana vol una solució i el ple exercici del seu dret a l'autodeterminació".

