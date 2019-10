El 76% d'autònoms i petits empresaris creuen que la independència seria positiva per l'economia

El 76% dels empresaris creuen que les conseqüències econòmiques d'una Catalunya independent dins de la Unió Europea serien positives. És la principal conclusió que es desprèn dels resultats parcials fets públics per la Cambra de Barcelona sobre la primera de les #ConsultesCambra, on es preguntava al teixit empresarial sobre els efectes d'una Catalunya independent dins la UE. La publicació dels resultats s'ha produït just el mateix dia que s'ha fet pública la sentència de l'1-O. Fa uns dies, el president de l'entitat, Joan Canadell, i la vicepresidenta Mònica Roca van presentar el projecte de consultes En concret, el 91% dels empresaris creu que les conseqüències serien positives (76%) o no significants (15%), una xifra que representa gairebé la totalitat dels participants. Les dues opcions restants presenten resultats minoritaris amb un 5% les respostes que fan referència a les conseqüències incertes i un 4% a les conseqüències negatives. Si s'analitza per tipus d'empresa dels qui han participat en la primera de les consultes anunciades per la nova direcció de la Cambra, un 36% dels participants són microempreses, un 30% autònoms i un 27% petites empreses. El percentatge restant equivaldrien a mitjanes i grans empreses.En total, la participació a la consulta a hores d’ara ha estat de 1.670 empresaris, tot i que la pregunta romandrà oberta més dies. La pregunta "Quines creu que serien les conseqüències econòmiques per a la seva empresa en cas d’una Catalunya amb Estat propi integrat dins la Unió Europea?" ja va ser utilitzada l'any 2012 en el marc d'un estudi que la Cambra va encarregar sobre els escenaris politicoeconòmics de Catalunya. En aquell moment, la pregunta la van contestar 800 empresaris. Un 25,4% considerava que les conseqüències eren positives, un 24,3% incertes, un 13,8% negatives i el 36,4% restant que no afectaria significativament a la marxa del seu negoci.Les consultes anunciades han tensat les relacions entre la Cambra d'Espanya i la Cambra catalana. L'entitat espanyola, que presideix Josep Lluís Bonet, va emetre un comunicat fa uns dies en què criticava amb duresa la declaració institucional de la Cambra de Barcelona de solidaritat amb els presos jutjats i reclamant una resposta de país a la sentència del Suprem, que s'ha conegut avui.

