FOTOS Incidents per una dona que volia travessar amb cotxe una concentració a Barcelona

Incidents als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Foto: Paula Roque

Incidents als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Foto: Paula Roque

Incidents als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Foto: Paula Roque

Incidents en una concentració de protesta contra la sentència del Suprem a Jardinets de Gràcia, a Barcelona. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les sis de la tarda. Fonts municipals han explicat aque una dona ha intentat travessar amb el cotxe la manifestació, que havia tallat completament la via.El vehicle ha acabat amb els vidres de davant i de darrere destrossats. La Guàrdia Urbana ha intervingut per treure del cotxe a la dona, que ha patit un atac d'ansietat. Ara per ara, segons les mateixes fonts consultades per aquest diari, no hi ha cap persona identificada. Se'n desconeix, doncs, l'autoria de l'atac.La fotògrafa dePaula Roque ha pogut fotografiar els moments posteriors a l'incident.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor