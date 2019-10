FOTOS Primeres imatges del bloqueig als accessos de l'aeroport de Barajas

El Tsunami anuncia l'arribada dels primers vehicles

Centenars de cotxes bloquegen els accessos de Barajas en una acció del Tsunami

El Tsunami Democràtic anuncia l'arribada dels primers vehicles als accessos de l'aeroport del Prat, després de la crida feta pel col·lectiu per bloquejar la infraestructura. Asseguren, a través d'un comunicat, que ha desplaçat 1.200 cotxes a Madrid per bloquejar els accessos de l'aeroport de Barajas, concretament de la T1.El Tsunami argumenta que amb aquesta acció vol traslladar "les conseqüències de la repressió i de la manca de diàleg" al "nucli econòmic de l’Estat". Asseguren que l'objectiu és evidenciar que "el conflicte polític no només afecta Catalunya".El col·lectiu fa una crida als ciutadans de Madrid i d'altres punts de l'estat espanyol a mobilitzar-se "en defensa d’una solució política que passi pel reconeixement d’un conflicte polític".

