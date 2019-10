L'advocat general de la Unió Europea es pronunciarà sobre la immunitat de Junqueras el 12 de novembre

La lletrada del Parlament Europeu, Cristina Burgos, ha reconegut al jutge txec, Jiří Malenovský, que "no es pot excloure" que la immunitat es pugui aplicar quan els eurodiputats s'estiguin traslladant a la sessió de constitució del Parlament Europeu, malgrat sostenir el contrari durant el seu torn d'al·legacions.Tot i això, per a ella la protecció parlamentària només seria aplicable a aquells que estiguin a la llista que envia cada estat membre amb els eurodiputats definitius. Ara bé, la representant de l'Eurocambra també ha reconegut que mai s'han trobat amb "cap situació" en què un estat membre enviï un llistat on no apareguin tots els eurodiputats escollits a les urnes.Davant les nombroses preguntes dels jutges europeus, Burgos ha hagut de consultar en diverses ocasions amb el seu equip per poder respondre.Per la seva banda, la Comissió Europea ha defensat que la denegació del permís a Junqueras per part del Tribunal Suprem per jurar la Constitució va ser "proporcionada".La seva jurista, Isabel Martínez del Peral, ha remarcat al final de la sessió que per a l'executiu europeu la immunitat aplica des de la sessió constitutiva i no "als desplaçaments", veient els dubtes dels magistrats.