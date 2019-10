«No és justícia, és venjança»: article conjunt dels presos després de la sentència

No s'ha fet justícia. La sentència és la trista culminació d'una instrucció que no ha respectat les garanties processals pròpies de l'estat democràtic i de dret. Un procés judicial que no ha buscat justícia. L'Estat ha buscat venjança i càstig. L'ús i abús de la presó preventiva, els escrits acusatoris de la Fiscalia, els informes creatius de la Guàrdia Civil i les declaracions dels dirigents polítics espanyols anticipant decisions dels tribunals que ens estaven processant són les evidències que demostren totes les mancances processals d'aquesta causa contra l'independentisme. A través nostre es pretén escarmentar milions de persones que els darrers anys han defensat pacíficament l'exercici del dret a l'autodeterminació i s'han mobilitzat a favor de la independència.



El processament per rebel·lió s'ha demostrat que era premeditat amb l'únic propòsit de segrestar la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes. L'amordassament de la veu de milions de catalans i catalanes a través de la suspensió dels seus representants escollits a les urnes és d'una gravetat sense matisos en termes democràtics.

. I convidem a tota la ciutadania de Catalunya a sentir-se orgullosa pel seu comportament l'1 d'octubre i per la dignitat mostrada aquella jornada i els dies posteriors.. La nostra voluntat d'impulsar una Catalunya justa i lliure és indestriable a la nostra convicció democràtica i pacífica. Per això, des de la presó de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric, renovem públicament el nostre compromís amb la democràcia per seguir defensant amb plena convicció i determinació el futur del nostre país. La nostra aposta passa perquè Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República. Però abans que independentistes som demòcrates i per això mai renunciarem al fet que siguin les dones i els homes de Catalunya les que s'expressin lliurement a les urnes per decidir el futur polític del país.. Volem retre homenatge a tants homes i tantes dones que en condicions molt pitjors que les nostres han donat el millor del que tenien per defensar la mateixa causa que avui nosaltres representem, una causa que no és altre que la de la llibertat de Catalunya. Especialment recordem i honorem al president Lluís Companys, jutjat i condemnat per rebel·lió l'any 1934 per l'equivalent al Tribunal Suprem de l'època i assassinat el 15 d'octubre de 1940, demà farà 79 anys, per decisió d'un altre Tribunal Espanyol., ans el contrari, per expressar de nou el nostre compromís amb el diàleg i a renovar novament l'aposta per trobar mitjançant vies democràtiques una solució al conflicte.contra decisions injustes i sobretot a mantenir l'esperança de conquerir un futur de justícia i llibertat mitjançant l'exercici efectiu del dret a l'autodeterminació.i amb una insubornable i incondicional adhesió als principis i la pràctica de la no-violència. Evitem provocacions i desautoritzem per la via dels fets aquells que volen confondre'ns i barrejar-nos en les pràctiques d'una violència que mai hem avalat ni avalarem.i amb l'agraïment cap a tota la bona gent que anhela un futur més pròsper i una societat més justa i lliure i amb un record especial a les nostres famílies i amics i amigues per tanta estima i complicitat, us diem que ens en sortirem!

14 d'octubre 2019

Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull

