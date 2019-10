Hores de ràbia i esperança

"És un escarment: qui s'aparti de la llei serà castigat sense contemplacions"

a llargues penes de presó és un episodi més de l'opressió nacional que pateix Catalunya des de fa segles. Els experts ja tindran temps de revisar la literatura i els recursos argumentals que ha construït el Tribunal Suprem per justificar unes penes que són un acció més de persecució política. Però el que en quedarà és aquesta intenció de posar contra les cordes la Catalunya que no accepta mai ni la submissió ni la rendició.presons i exili constitueix un gran fracàs d'Espanya. Un fracàs en la mesura que no ha aconseguit -i potser té més lluny que mai- integrar Catalunya en clau positiva a un estat espanyol modern, democràtic i plural, on totes les seves nacions treballessin de forma harmoniosa, cap endins i cap enfora. Haurà estat impossible, una vegada més, el projecte dels Cambó i dels Roca Junyent.I també podria llegir-se així. Seria una victòria perquè, en base al seu pla traçat a l'ombra des de 2015, ha aconseguit avortar la via pacífica i democràtica que havia emprès el moviment independentista, ara amb els seus líders presos i exiliats, i amb les institucions com el Govern i el Parlament reduïdes a una caricatura del que havien estat. Els partits independentistes sense estratègia, i les víctimes de la repressió, indefenses davant dels aparells d'Estat.que cau damunt d'unes generacions que no havien conegut el franquisme. I que es resumeix en un advertiment inquietant: qui s'aparti de la llei serà castigat sense contemplacions. Sigui el president de la Generalitat o un alcalde de les Gavarres. Qui s'aparti d'unes lleis decidides per espanyols i que tenen capacitat de reduir a simples "delinqüents" els patriotes que entenguin que Catalunya és una nació i que, com a tal, ha de ser defensada.des de l'exili a Suïssa, la sentència constitueix la punta de llança d'una onada repressiva que creixerà i creixerà. Resistir aquesta persecució, que adoptarà formes diverses, des de les més violentes fins a les més sibil·lines, serà una tasca àrdua, remuntant-se com tantes vegades han fet els catalans: de la ràbia a l'esperança.

