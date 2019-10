Rivera exigeix a Sánchez una reunió a tres amb Casado per definir l'estretègia amb Catalunya

El líder de Ciutadans, Añbert Rivera, ha exigit a Pedro Sánchez una reunió a tres amb el president del PP, Pablo Casado, per definir una estratègia conjunta per a Catalunya. El president espanyol ha descartat, de moment, aquesta trobada. Rivera i Sánchez han mantingut avui una conversa telefònica. El líder taronja ha mostrat el seu suport al govern espanyol "perquè a Catalunya es compleixi la llei i es protegeixi a milions de ciutadans de les accions dels separatistes".Albert Rivera li ha traslladat a Pedro Sánchez la preocupació per la seguretat pública a Catalunya i ha demanat al president espanyol que incrementi els efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a Catalunya "per garantir l'ordre públic i la llibertat de tots els catalans".El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que l'executiu "respecta i acata" la sentència del Tribunal Suprem. Una sentència, ha dit, que posa fi a un procés que ha transcorregut "amb plenes garanties i transparència", "com correspon a un estat democràtic". Sánchez ha afegit que "acatar la sentència vol dir el seu compliment íntegre". El president espanyol ha "agraït" el seu treball "professional" al Tribunal Suprem, que "ha donat exemple de professionalitat i autonomia". Ha considerat "exemplar" el procés judicial.Sánchez ha dit que "ningú està per damunt de la llei" i ha advertit que el govern espanyol es mantindrà "atent" i que el govern actuarà amb "fermesa" i fent complint la legalitat sense excloure cap opció de les que permet la llei. Ha assegurat que el govern treballarà per recuperar una convivència que està "fracturada per l'independentisme". Sánchez ha afirmat que avui s'ha evidenciat el "naufragi" del projecte sobiranista.Pedro Sánchez ha afirmat que va ser precisament a Catalunya on la Constitució va tenir més suport en el referèndum que la va ratificar el 1978. Ha elogiat Espanya com "una de les majors democràcies del món". El líder socialista ha dit que a Catalunya l'independentisme "ha ignorat els drets de la majoria no independentista"i ha dit que "Catalunya ha de dialogar amb Catalunya" perquè "el que està en perill a Catalunya és la convivència i no la integritat territorial" de l'Estat. Sánchez, que ha fet després uns breu intervenció en anglès, ha fet aquesta declaració institucional en una compareixença feta des del recinte de la Moncloa.El president de Cs, Albert Rivera, ha afirmat que "per fi s'ha fet justícia" amb la publicació aquest dilluns de la sentència del Tribunal Suprem (TS) i ha afegit: "Avui hem guanyat els bons, els demòcrates, els que defensem la democràcia".En roda de premsa al Congrés, ha afirmat que els "demòcrates" no volien venjança però que tampoc volen "privilegis" per als condemnats i que vigilaran que així sigui. D'altra banda, ha demanat al president del govern en funcions, Pedro Sánchez, que convoqui una reunió urgent d'Estat per analitzar "què fer" a Catalunya davant les mobilitzacions convocades després de la sentència.

