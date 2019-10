VÍDEOS Càrregues il·legals i projectils de FOAM de la policia espanyola contra els manifestants al Prat

Càrregues de la policia espanyola a l'aeroport del Prat. Foto: Martí Urgell

Milers de manifestants es concentren a l'Aeroport del Prat Foto: Martí Urgell

EN DIRECTE | VÍDEO Llançament d'objectes i pedres a les furgonetes de la policia espanyola situades a l'aeroport del Prat. Segueixen arribant columnes de gent a peu https://t.co/AZpgD5soRm #SentènciaProcés pic.twitter.com/0rRRKpSGUz — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019



EN DIRECTE La policia espanyola desallotja bona part de la terminal de "Sortides" de l'aeroport del Prat; vídeo de @martiurgell https://t.co/F4Zm9Kijc1 #SentènciaProcés pic.twitter.com/wZdpPy3AIR — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019



Ara mateix a la T1 de Aeroport del prat. #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/hqcHyJW11f — Arnau Clotet🎗️ (@A_Clotet) October 14, 2019

Ha arribat l’hora de fer sentir la nostra veu al món!



Objectiu: aturar l’activitat de l’Aeroport de Barcelona. Tots els mitjans de transport per anar-hi són vàlids.



Ens ho intentaran impedir. Només amb #LaForçaDeLaGent ho aconsguirem!



Comparteix!

Tots els mitjans de transport són vàlids. L'objectiu és aturar l'activitat de l'Aeroport de Barcelona. pic.twitter.com/8OuEBBugiZ — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

Creix la tensió a l'aeroport del Prat. La policia espanyola fa càrregues il·legals, a l'alçada del cap dels manifestants que estan d'esquenes, i dispara projectils de FOAM per intentar dispersar la concentració dels milers de persones que intenten col·lapsar la infraestructura.Milers de persones estan intentant bloquejar l'aeroport del Prat com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes . Davant d'aquesta situació, els Mossos d'Esquadra ja han començat a carregar contra grups de concentrats a les terminals.La crida l'ha fet el Tsunami Democràtic, que ha demanat als ciutadans que bloquegessin la infraestructura estratègica. Per evitar-ho els Mossos han tallat els accessos per la carretera, i han demanat a Renfe i TMB aturar la circulació de trens.Tsunami Democràtic ha recomanat acudir a l'aeroport "preparats per passar algunes hores fora de casa seva" i a portar "roba per a la pluja, menjar, aigua i calçat còmode, a més de ràdio convencional i mòbil amb bateria". "I una actitud no violenta indestructible".El moviment assegura que escull el Prat per "fer sentir a tot el món" el seu crit i "per fer visible a l’opinió pública internacional el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem i la situació d’injustícia i de vulneració de drets que es dona a Catalunya". "Un dels llocs que connecten el país amb el món pot esdevenir el millor altaveu per internacionalitzar la resposta ciutadana a la sentència", afegeixen.En aquest sentit, s'ha fet una crida per imprimir bitllets amb la intenció d'accedir a la terminal i bloquejar l'activitat. L'Aeroport de Barcelona és una de les infraestructures que ha estat reforçada policialment i s'estan fent controls als seus accessos.Milers de persones es concentren a aquestes hores a l'Aeroport del Prat. custodiat per un ampli dispositiu policial. Les previsions són que n'arribin encara més, tenint en compte que ERC ha fet una crida a la seva militància a desplaçar-s'hi. Hi ha hagut algunes càrregues policilals i enfrontaments entre policies i manifestants, alguns dels quals han llençat pedres contra furgonetes de la policia nacional espanyola.Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen blindant les portes d'accés a l'aeroport, davant l'arribada de centenars de manifestants, que ara ja arriben a peu fins a la infraestructura.Els centenars de persones concentrades a les portes d'accés a l'aeroport han fet una seguda i han repetit càntics en protesta per la sentència. Un dels més repetits ha estat "Llibertat presos polítics".A tres quarts de cinc de la tarda la policia nacional espanyola ha començat a desallotjar alguns dels manifestants que estaven a la terminal de sortides de l'Aeroport del Prat.Després de les càrregues policials, el Tsunami Democràtic ha difós un missatge a través del seu canal de Telegram -que ja supera els 165.000 subscriptors- en què insta els manifestants a respondre les actuacions policials amb "desobediència civil". "Per definició és no violenta", asseguren. "Si volen generar una situació de tensió, la nostra resposta ha de ser seure massivament", afegeixen en el mateix missatge.L'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé ha obert la porta aquest dilluns a promoure una acusació popular i denunciar per sedició els promotors de les protestes a l'aeroport del Prat. En una atenció a mitjans des del Tribunal de Justícia de la Unió Europe (TJUE), Buxadé ha dit que les manifestacions convocades "no fan més que incórrer en la mateixa figura delictiva" de la condemna del Suprem."La lògica és que la fiscalia o alguna acusació popular iniciï accions per delicte de sedició per les acumulacions tumultuàries amb finalitat de perjudicar el normal funcionament de les institucions de l'Estat, que és el que està passant", ha afirmat Buxadé, dient posteriorment que Vox ho podria fer perquè "sempre ha estat en la lluita per la defensa de l'ordre constitucional i la unitat d'Espanya".En la crida a través de les xarxes socials, el Tsunami reclama que "ha arribat l’hora de fer sentir la nostra veu al món!" i adverteix a la ciutadania "que ens ho intentaran impedir".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor