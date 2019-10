VÍDEO Els manifestants del Prat canten l'«A por ellos» a la policia espanyola

Moments de tensió a l'aeroport del Prat en el marc de les protestes per la sentència del Suprem contra els dotze líders independentistes. Centenars de manifestants han entonat el càntic de l'"A por ellos" contra la policia espanyola que està desplegada per protegir els accessos.El periodista de TV3 i del programa Preguntes Freqüents, Jordi De Planell, ha recollit el moment a través del seu compte de Twitter amb el vídeo que encapçala aquesta notícia.Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola segueixen protegint els accessos i les sortides de l'aeroport del Prat. Els agents del cos de seguretat català han carregat contra les persones que protestaven a la Terminal 1, que s'ha omplert de fum de diversos extintors oberts per manifestants.

