DOCUMENT Consulta aquí la sentència íntegra del Suprem

La sentència del Tribunal Suprem contra els dotze dirigents independentistes que van protagonitzar els fets de la tardor del 2017 ja és oficial. El jurat presidit per Manuel Marchena ha decidit condemnar-los per un delicte de sedició i de malversació de fons públics, de manera que ha descartat definitivament la rebel·lió defensada per la Fiscalia. Oriol Junqueras ha estat condemnat a 13 anys de presó i 13 d'inhabilitació, assumint la pena màxima.Per a Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa l'alt tribunal ha imposat penes de 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta. Conjuntament amb Junqueras han estat condemnats per sedició en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat. Carme Forcadell ha estat condemnada per un delicte de sedició amb una pena d'11 anys i mig de presó i el mateix temps d'inhabilitació absoluta, i Joaquim Forn i Josep Rull, a penes de 10 anys i mig de presó, i el mateix d'inhabilitació absoluta. Per la seva part, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han estat condemnats pel Suprem a nou anys de presó i nou d'inhabilitació.Pel que fa a Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó, han estat condemnats per un delicte de desobediència a penes de deu mesos de multa, amb una quota diària de 200 euros. També han estat condemnats a un any i vuit mesos d'inhabilitació. La sentència absol dels delictes de malversació a Forn, Rull, Vila, Borràs i Mundó.

