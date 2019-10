Xavi Hernández mostra el seu suport als presos independentistes des de Qatar

La publicació a Instagram de Xavi Hernández Foto: Instagram

Des que l'esperada sentència als líders independentistes ha sortit a la llum poc després de les 9 d'aquest matí , poc s'han fet esperar les reaccions de persones de primera línia de l'espectre sobretot polític, però també esportiu.Aquest és el cas de l'exjugador terrassenc del Barça Xavi Hernández, que ha utilitzat el seu compte d'Instagram per a mostrar el seu rebuig contra la dura sentència que hauran d'afrontar els polítics empresonats.Xavi ha publicat al seu compte una història (publicació visible al mur durant 24 hores) en què hi apareix la paraula "vergonya" en català, castellà i anglès acompanyada dels noms dels líders independentistes i la pena de cada un d'ells. A més, hi afegeix un llaç groc, símbol de llibertat, i la ja popular etiqueta #llibertatpresospolitics.Xavi Hernández mai ha amagat el seu rebuig cap a la situació de presó dels líders independentistes. Tanmateix, ell, juntament amb un escàs grup d'esportistes, forma part dels pocs que es mullen en aquest afer. Ara, amb aquesta demostració, l'ex-migcampista vol fer visible un cop més el seu sentiment d'injustícia

