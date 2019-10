​El Museu de la Garrotxa tapa nou escultures amb un tul negre com a rebuig a la sentència

Els Museus d'Olot han expressat el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes per l'1-O amb un acte simbòlic i de denúncia. Han tapat nou escultures del Museu de la Garrotxa amb un tul negre semitransparent com a mostra de suport als nou líders condemnats.Són representacions de set homes i dues dones que, malgrat la tela fosca, es poden entreveure. La institució ha emès també un vídeo per donar a conèixer la iniciativa amb una frase inicial del filògof Gilles Deleuze que diu "L'art és el que resisteix, resisteix a la mort, a la servitud, a la infàmia i a la vergonya", seguit d'imatges de les diferents sales amb les estàtues tapades i amb el so de la cançó reivindicativa "No és això, companys" de Lluís Llach.Al final del vídeo, denuncien que és una "sentència que condemna injustament a la presó homes i dones de pau".

