ERC crida a la mobilització massiva contra un Estat «corrupte i covard»

Indignació. Ràbia. Ferida profunda. Així definien dirigents i militants a les portes d'ERC el sentiment que tenen després de la sentència. "Sí, estem malament", reconeixia un d'ells visiblement emocionat. Tot i això, el partit que ha vist com al seu líder, Oriol Junqueras, li han caigut 13 anys de presó, s'ha conjurat en un acte per fer una crida a la mobilització massiva contra un estat que el vicepresident Pere Aragonès ha definit com a "corrupte i covard".Encara paint la duresa de la sentència, els republicans s'han citat a les portes de la seu de Calàbria per fer un acte de catarsi. Els dirigents d'ERC acumulen, de fet, les condemnes més severes. A més dels 13 anys de presó de Junqueras, la segona pena més alta és per a Raül Romeva i Dolors Bassa amb 12 anys cadascun. Per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell la sentència ha estat d'11 anys i mig.Si bé el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha qualificat d'"exemplar" la sentència, Aragonès ha lamentat que es parli en aquests termes. "Hem assistit a una persecució de les idees. No ens condemnen per fer un referèndum, sinó per ser independentistes", ha advertit. De fet, el vicepresident ha volgut deixar clar que els republicans no desistiran del seu objectiu d'exercir el dret a l'autodeterminació: "Ens han dit que votar és un crim, doncs si és un crim ho tornarem a fer totes les vegades que faci falta".La cúpula d'ERC ha demanat a la gent que surti al carrer. Des de Marta Rovira des de Ginebra, que ha subratllat que cal ser "molts més", fins a Aragonès, que ha dit que l'Estat es pot atrevir amb "nou demòcrates però no amb dos milions de persones". Que el termòmetre emocional ha guanyat en temperatura s'ha fet palès també en el to del discurs del president del Parlament, Roger Torrent, que s'ha deixat la veu en demanar que "ningú es quedi a casa" i treballi "colze a colze" des del carrer sense deixar-se guiar per "les entranyes i l'estómac".Rovira, en un vídeo des de Suïssa, ha demanat a la militància que sigui conscient que la situació "durarà anys" i ha titllat de "criminal" una sentència que ha advertit que no servirà per resoldre el conflicte. "Ens condemnen a tots", ha denunciat. El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ha assegurat que, si l'Estat "ha dictat sentència" tocarà ara que "Catalunya dicti sentència" a l'hora de votar a les eleccions del pròxim 10-N. "Aquesta és la major agressió des del judici farsa a Companys", ha sentenciat.

