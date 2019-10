DOCUMENT Torra, a Sánchez i Felip VI: «Cal encarar el conflicte com ho fan les democràcies»

Quim Torra ha demanat reunions amb Pedro Sánchez i amb Felip VI per buscar vies per "encarar el conflicte com ho fan les democràcies: parlant i donant veu a la ciutadania". Així ho detalla en les dues cartes quasi idèntiques que ha anunciat en la declaració institucional i que ja ha enviat als mandataris espanyols. En ella, recorda els nou presos polítics, "totes elles persones honorables, pacífiques i indiscutiblement demòcrates [que] han estat condemnats a entre 9 i 13 anys de presó per uns delictes que no van cometre".Han estat condemnats, afirma, "per haver defensar el dret de vot, el dret de decidir el futur de tot un poble" i amb els quals "es condemna el poble de Catalunya i el seu dret d'autodeterminació". Per això, segueix, "la democràcia espanyola perd [...] tota la seva credibilitat". Torra rememora també l'1-O i les més de dos milions de persones que van votar malgrat que "es va produir una violència policíaca absolutament impròpia d'una democràcia europea". "Avui, qui hauria de rebre sentència són els agressors d'aquella jornada", assevera a la carta, en referència a qui "va ordenar l'agressió indiscriminada de ciutadans de pau que no cometien cap delicte amb una papereta a les mans als centres de votació".El president català subratlla igualment que "no hi ha cap consideració política que justifiqui trepitjar els drets humans, ni els drets civils i polítics de la població" i "ni la unitat d'Espanya ni la independència de Catalunya poden servir com a excusa per a vulnerar els drets de la població ni dels seus representants polítics".En aquest sentit, considera que la sentència no resol el problema nacional, sinó que "empitjora la situació" i "allunya d'una solució i d'una sortida". "Hem estat sempre disposats a parlar i a dialogar sobre aquest conflicte polític que cal resoldre, avui més que mai, políticament", defensa, i per això reclama reunions amb tots dos mandataris -a la carta a Sánchez recorda que ho va intentar el 5 de juny, també per carta, i no va rebre resposta-. Torra també ajunta el text de la declaració institucional llegida al Palau de la Generalitat.

Carta de Torra a Sánchez by naciodigital on Scribd

Carta de Torra a Felip VI by naciodigital on Scribd

