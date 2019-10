La JEC ordena excloure els condemnats per l'1-O de les llistes del 10-N

La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicat aquest dilluns a les juntes provincials que els condemnats per la sentència de l'1-O no poden formar part de les llistes electorals del 10-N. La mesura afecta a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez. La resolució ha arribat poc després que s'hagi conegut la sentència del Suprem i el mateix dia en què es tanca el termini de presentació de candidatures electorals.La JEC estableix que les Juntes Electorals Provincials concediran ara als partits, ERC i JxCat, "un molt breu termini de correcció de candidatures afectades perquè puguin substituir els candidats exclosos". Aquest termini, segons la JEC "haurà de permetre fer la proclamació de les candidatures al dia d'avui" i si no fan aquesta modificació "les candidatures hauran de ser proclamades en els termes resultants d'aquesta exclusió".La JEC ha donat resposta d'aquesta manera a una consulta de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, que li havia demanat una resposta urgent sobre si els candidats afectats per penes d'inhabilitació imposades per la sentència del tribunal Suprem podien concórrer a les llistes.Al seu escrit, la JEC recorda que "els candidats a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del 10-N que hagin estat condemnats a la pena de privació de llibertat o d'inhabilitació absoluta" a la sentència del Suprem obre l'1-O "hauran de ser exclosos de la llista presentada per la candidatura, sense que puguin ser proclamats per la corresponent Junta electoral Provincial".

