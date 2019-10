Convoquen una «gran manifestació» el 26-O per respondre a la sentència

Manifestació d'estudiants al Passeig de Gràcia en resposta a la sentència, aquest dilluns. Foto: ACN

Un centenar d'entitats, associacions i sindicats de la societat civil han convocat una "gran manifestació" el dissabte 26 d'octubre per a respondre a la sentència del Suprem que condemna els líders independentistes a penes d'entre 9 i 13 anys de presó.Les mateixes organitzacions, 115 en total, han llegit un manifest aquest dilluns al migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona que crida la ciutadania a mobilitzar-se. L'acte, promogut per Òmnium Cultural, ha comptat amb la presència de desenes de representants de les entitats, que han llegit part del text.El manifest recull que la sentència és la "culminació" d'un procés de judicialització que no hauria d'haver arribat "mai". Entre les entitats destaquen Òmnium, CCOO, Intersindical-CSC, En Peu de Pau, UGT, SOS Racisme, UFEC, USOC, Stop Mare Mortum, Plataforma per la Llengua, o SEPC.Les associacions s'han mostrat en "desacord" amb la sentència, que consideren "injusta". També han instat els partits i les institucions públiques a trobar el camí de la política per posar "fi" a la judicialització del conflicte. Diferents representants de les entitats i sindicats han llegit una part del text, i han reclamat "diàleg, solucions polítiques, justícia, no defallir, cohesió social i democràcia amb urnes", en un clam a favor dels drets i les llibertats.El manifest de rebuig a la sentència denuncia les "conseqüències greus que aquesta té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la societat".

