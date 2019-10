El rebuig massiu a la sentència arriba a les portes de la Guàrdia Civil de Manresa

Els manifestants passant per la carretera Cardona. Foto: Pere Fontanals

La manifestació ha aplegat prop de tres mil persones. Foto: Roger Prunés

No s'ho han pensat ni un moment. Quan el Tribunal Suprem ha fet pública la sentència contra els dotze dirigents independentistes que van protagonitzar els fets de la tardor del 2017, els estudiants de la UPC, UManresa i la UOC s'han mobilitzat de seguida. A través del canal de Telegram Campus Manresa x Rep , han convocat una concentració a les Bases de Manresa, davant de la UPC, en la qual han tallat el trànsit de vehicles. Després d'això, s'han dirigit en massa (eren gairebé un miler) fins a la plaça Major per assistir a la concentració convocada per l'Ajuntament , que ha comptat amb la presència de més de tres mil persones.L'acció, però, no ha acabat aquí, i els estudiants han decidit seguir manifestant-se fins a les portes de la comandància de la Guàrdia Civil de la capital del Bages. Aquesta decisió ha descol·locat els agents de la Policia Local de la ciutat, que no han estat presents en els diversos talls de carretera que hi ha hagut durant la marxa, duts a terme els mateixos manifestants. A l'entrada de la comandància, però, sí que hi havia tres furgons dels Mossos d'Esquadra que impedien l'entrada dels estudiants al recinte policial. Mentrestant, els agents de la Guàrdia Civil observaven la mobilització des de la porta.El primer que han fet els manifestants ha estat asseure's i fer un minut de silenci. Immediatament després, càntics com "Els carrers seran sempre nostres" han començat a ressonar. Entre la multitud hi havia Jordi Pesarrodona, que ha fet una crida als Mossos a no col·laborar amb les forces d'ocupació. El regidor santjoanenc ha assenyalat, també, que "haurem de fer moltes altres accions com aquesta, constants, en qualsevol lloc, i sempre des de la no-violència" tot "reivindicant els drets fonamentals que tenim com a poble a votar".A banda de la que ha tingut lloc aquest migdia, també s'ha convocat una altra concentració de rebuig a la sentència per aquest dilluns a la tarda. Tindrà lloc a la plaça Sant Domènec i començarà a dos quarts de vuit del vespre. La resta de poblacions del Bages també duran a terme mobilitzacions als respectius municipis.

