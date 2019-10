Llarena emet una nova euroordre contra Puigdemont

Nova euroordre per detenir Carles Puigdemont. Poques hores després de fer-se pública la sentència del Tribunal Suprem contra els membres del Govern que no van marxar a l'exili, el jutge instructor Pablo Llarena ha emès una nova petició internacional per detenir de forma immediata i extradir a Espanya l'expresident de la Generalitat. Per ara, el magistrat deixa fora de l'euroordre la resta d'exiliats.La principal novetat d'aquesta nova ordre és que Llarena s'oblida del delicte de rebel·lió -descartat ja pel propi alt tribunal espanyol- i reclama Puigdemont pels delictes de sedició i malversació. Aquest és un moviment judicial que l'equip de defensa de l'expresident -i ell mateix- ja s'esperava. "Estem preparats" , afirmava el líder de JxCat des de Brussel·les fa uns dies.Just després que es conegués la sentència per part del Tribunal Suprem, la Fiscalia ja ha avisat que "tindria indubtable transcendència en altres procediments penals en curs", i malgrat que s'ha negat a opinar sobre noves euroordres, ha admès que la resolució judicial suposa un "reforçament dels indicis fins el moment existents".Segons destaca Llarena en el text de l'euroordre, el veredicte del Suprem proclama la naturalesa "delictiva" dels fets objecte d'acusació. A més, observa que les condemnes conegudes aquest dilluns "propicien el risc" que els líders que són a l'estranger "fugin" a països que no són membres de la UE.

