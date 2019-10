FOTOS i VÍDEOS El bloqueig de l'aeroport del Prat

Ara mateix a la T1 de Aeroport del prat. #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/hqcHyJW11f — Arnau Clotet🎗️ (@A_Clotet) October 14, 2019

Centenars de persones estan arribant a l'aeroport del Prat de Barcelona amb l'objectiu de bloquejar les terminals. El moviment Tsunami Democràtic ha llançat una crida als ciutadans per aturar l'activitat de la infraestructura.Tsunami, a més, recomana als seguidors acudir a l'aeroport "preparats per passar algunes hores fora de casa seva" i a portar "roba per a la pluja, menjar, aigua i calçat còmode, a més de ràdio convencional i mòbil amb bateria". "I una actitud no violenta indestructible".L'arribada dels manifestants s'està complicant, però, pel col·lapse circulatori. D'altra banda, s'ha suspès en el servei ferroviari cap a l'aeroport. L'Aeroport de Barcelona és una de les infraestructures que ha estat reforçada policialment i s'estan fent controls als seus accessos.

