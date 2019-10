VÍDEO Una protesta per la sentència talla l'AVE a Girona

La protesta a les vies de l'AVE a Girona ha obligat a interrompre el servei entre Barcelona i Figueres. Segons informa Renfe, ha passat a les dues de la tarda i des de llavors s'ha interromput el servei.

A Girona munten una barricada a les vies de l'AVE. Han portat aigua i ara arribarà menjar#SentenciaProces pic.twitter.com/bIRjZoyL77 — Maria Garcia (@MariutGarcia) October 14, 2019

55. El CDR Girona dice en su Telegram que han cortado las vías del AVE: pic.twitter.com/rtdo5XQCKH — Matthew Bennett (@matthewbennett) October 14, 2019

#ULTIMAHORA en la Estació de Renfe a Girona. Intentan entran en la estación del AVE. pic.twitter.com/RCfpHrfAEW — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) October 14, 2019

13.16 Centenars de persones ocupen les vies dobre el viaducte de l'estació del tren de @renfe a Girona. També hi ha centenars de concentrats a la part del Parc Central, davant l'estació de l'AVE, on la policia impedeix l'accés. pic.twitter.com/dPP5suwqEi — Ràdio Girona - SER Catalunya (@SERGirona) October 14, 2019

Els manifestants s’han traslladat a l’estació de tren de #Girona i ocupen les vies del tren convencional. L’estació de l’AVE blindada per la policia #SentènciaCatràdio pic.twitter.com/gPq1kJcE8p — CatInfo Girona (@Cati_Girona) October 14, 2019

Milers de persones s'han concentrat davant de l'estació de l'AVE de Girona, al costat de la plaça Poeta Marquina. Són part dels 8.000 manifestants que han marxat de la plaça del Vi i que, prèviament, havien protestat davant de la Delegació del Govern de la Generalitat a la ciutat.L'estació de l'AVE es troba encerclada per un cordó de seguretat format per vuit furgonetes dels Mossos d'Esquadra amb una trentena d'agents repartits per evitar que els manifestants accedeixin a la infraestructura, com ja ha passat en alguna ocasió, en la què han tallat les vies de l'AVE.Tot i això, alguns manifestants han pogut accedir a la via, al sud, i han tallat el trànsit. Fins i tot han posat barricades.Part dels manifestants independentistes esperen agafar el tren al llarg d'aquest dilluns per desplaçar-se a la plaça d'Espanya de Barcelona. Bona part dels concentrats són estudiants, que han abandonat les classes un cop s'ha fet pública la condemna

