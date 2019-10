El Tsunami Democràtic anuncia la compra de centenars de bitllets per esquivar el blindatge policial a l'aeroport

Aturem l'Aeroport de Barcelona! Ens veiem a la T1! pic.twitter.com/z1UO3BVT5U — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

El Tsunami Democràtic ha fet una crida per desplaçar-se a l'aeroport del Prat i intentar bloquejar l'activitat de la infraestructura. Des de primera hora del matí els Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola blinden el Prat i només deixen entrar les persones que tenen una targeta d'embarcament. El Tsunami ha anunciat a través de les xarxes que ha comprat més d'un centenar de bitllets per provar d'esquivar el dispositiu policial Per ara, el Tsunami ha distribuït 130 bitllets a través d'un grup de Telegram creat expressament per dur a terme l'acció.A l'una del migdia el col·lectiu ha fet públic l'anunci de l'acció i a hores d'ara centenars de persones s'hi han començat a desplaçar des de la plaça de Catalunya de Barcelona. El Tsunami ha instat els manifestants a moure's en transport públics o privats.En aquest canal de Telegram es poden descarregar els bitllets d'avió

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor