Colau exigeix a Sánchez «empatia» davant d'una sentència «cruel»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "empatia" davant la "crueltat" de la sentència que condemna els exmembres del Govern a penes de presó d'entre 13 i 9 anys. En una declaració a la galeria Gòtica de l'Ajuntament de la capital catalana, ha assegurat que aquesta és l'actitud "exigible" a tots els dirigents polítics, però especialment a qui té "més poder", és a dir, al president d'Espanya. "Mostrar empatia és una senyal de fortalesa, no de feblesa", ha dit.L'alcaldessa i líder dels comuns, que governa Barcelona en coalició amb el PSC, ha considerat que la sentència del Tribunal Suprem és "duríssima" i que "fereix" tant a persones que són independentistes com persones que no ho són. És per això que ha considerat necessari "alçar la veu perquè no es normalitzi la situació d'injustícia". De fet, ha subratllat que ja les acusacions responien més a una "voluntat de venjança" que no pas a "fer justícia"."El conflicte no es resoldrà amb més judicis ni amb més presó", ha insistit l'alcaldessa. Colau ha lamentat "l'equivocació" del PP de judicialitzar la política i ha assenyalat també que el PSOE "no ha fet suficient" per revertir la situació. Ha aprofitat també per burxar en "l'error" que, sota el seu criteri, suposa haver fet coincidir les eleccions amb la sentència.Colau s'ha compromès a treballar per la llibertat dels empresonats però ha demanat a tots els partits que "no es tanqui cap sortida" al conflicte per "càlculs electorals" i que s'evitin "errors del passat". "La política ha fallat i ha passat la responsabilitat als tribunals. No podem abaixar els braços. Llibertat, diàleg i solucions democràtiques són els tres eixos que ha reclamat l'alcaldessa per afrontar l'escenari post-sentència. "La distància ideològica no pot ser excusa per deixar d’escoltar i intentar entendre les raons de l'altre", ha dit.L'alcaldessa ha argumentat que tothom coneix les seves discrepàncies amb l'independentisme, però ha advertit que només amb la llibertat de tots els dirigents es podrà tornar a un escenari de normalitat democràtica. Això aboca, ha apuntat, a "explorar la via més ràpida per aconseguir la seva llibertat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor