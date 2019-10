Mundó: «La sentència és un error gravíssim i pesarà com una llosa sobre la història d'Espanya»

De 13 a 9 anys de presó per sedició quan no hi ha hagut violència i per malversació quan no hi ha hagut despesa és una profunda i dolorosa injustícia. La sentència és un error gravíssim que pesarà com una llosa sobre la història d’Espanya. Més política i menys Codi Penal. — Carles Mundó 🎗 (@CarlesMundo) October 14, 2019

Les penes, desglossades

Oriol Junqueras

Sedició i malversació

13 anys de presó i 13 anys d'inhabilitació



Carme Forcadell

Sedició

11 anys i 6 mesos de presó i 11 anys i 6 mesos d'inhabilitació



Jordi Sànchez

Sedició

9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació



Jordi Cuixart

Sedició

9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació



Joaquim Forn

Sedició

10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació



Jordi Turull

Sedició i malversació

12 anys de presó i 12 anys de malversació



Raül Romeva

Sedició i malversació

12 anys de presó i 12 anys de malversació



Dolors Bassa

Sedició i malversació

12 anys de presó i 12 anys de malversació



Josep Rull

Sedició

10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació



Carles Mundó

Desobediència

Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació



Meritxell Borràs

Desobediència

Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació



Santi Vila

Desobediència

Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació

Primeres reaccions de Carles Mundó després de donar-se a conèixer la sentència. L'exconseller de Justícia, que encara no ha rebut la notificació oficial, ha destacat a través de xarxes socials que està "en estat de xoc de per la duresa de les penes".“De 13 a 9 anys de presó per sedició quan no hi ha hagut violència i per malversació quan no hi ha hagut despesa és una profunda i dolorosa injustícia. La sentència és un error gravíssim que pesarà com una llosa sobre la història d’Espanya. Més política i menys Codi Penal”, ha dit Mundó.Mundó no entrarà a presó, però ha estat condemnat a una multa de 60.000 euros i una inhabilitació d’un any i vuit mesos com a càrrec públic per un delicte de desobediència, igual que a Santi Vila i Meritxell Borràs.

