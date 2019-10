ÀUDIO Junqueras, des de la presó: «Ho ha vist tothom, s'hi han acarnissat»

‼️ MISSATGE D'ORIOL @junqueras DES DE LLEDONERS:



"Estic emprenyat i indignat. Segur que a fora també ho esteu. Això no farà pas que abandonem els valors republicans. Avui tenim més motius per voler la #independència i per seguir defensant la justícia, la llibertat i el progrés" pic.twitter.com/rfnQprenwL — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 14, 2019

El president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha estat condemnat a 13 anys de presó, ha qualificat la sentència de "venjança" i ha considerat que "s'hi han acarnissat". En una trucada telefònica des de la presó de Lledoners, el líder republicà ha assegurat que la sentència "no és justícia" sinó un "càstig per a tots els que viuen a Catalunya" i s'ha mostrat "emprenyat" i "indignat". Ha afegit, però, que això no li farà perdre les seves conviccions sinó que aquest dilluns té "més motius per ser republicà i independentista" .Junqueras ha afirmat que ni pot ni vol viure en un Estat que els vol "robar la dignitat, els drets" i que els pren la llibertat. "Vull viure en un estat democràtic en què votar no sigui delicte, sinó que ho sigui impedir-ho per la força", ha apuntat.El president d'ERC ha assegurat que amb la sentència es condemna "a tot el país" i a la democràcia. "És un càstig, la voluntat d'acabar amb l'independentisme, un atac directe a la pluralitat i a la dissidència democràtica", ha asseverat. "Es condemnen a ells mateixos perquè trigarem més o menys però la independència segur que és inevitable", ha afirmat. "No defalliu, nosaltres no ho farem", ha conclòs.

