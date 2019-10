La CUP veu la sentència com una «persecució de la dissidència»

"A l'estat espanyol no hi cap cap més dret que el règim del 78". Així ha reaccionat la CUP a la sentència que condemna a penes d'entre 9 i 13 anys els líders independentistes, destacant que es tracta de "persecució de la dissidència".En declaracions a la premsa a la seu nacional del partit, la portaveu del Secretariat Nacional i candidata de la formació el 10-N, Mireia Vehí, ha ressaltat que la sentència del Suprem no és "una anomalia democràtica", sinó un fet estructural."Qui vulgui analitzar aquestes sentències com una errada, una deriva poc democràtica de l'aparell de l'Estat o dels tribunals, s'està equivocant", ha afirmat Vehí, que ha argumentat que a l'estat espanyol "no hi cap cap més dret que el règim del 78, i que "la democràcia espanyola se sosté sobre la repressió, la censura, la persecució política". Vehí també ha denunciat que fa "dècades hi dècades" que hi ha presos polítics a l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor