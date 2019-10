Gerard Piqué, «orgullós» de ser del Barça després del comunicat sobre la sentència

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

El futbolista del Barça, Gerard Piqué, ha penjat un missatge en anglès al seu compte de Twitter en el qual ha indicat que se sent "orgullós" de formar part del club.L'entitat blaugrana ha assenyalat, minuts després de fer-se pública la sentència del procés, que "la presó no és la solució" de la mateixa manera, ha afegit, que "la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte".Així mateix, l'entitat blaugrana ha afirmat en un comunicat que "la resolució del conflicte que viu Catalunya passa, exclusivament, pel diàleg polític" i ha demanat "més que mai" a tots els responsables polítics que "liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte, que també ha de permetre l'alliberament dels líders civils i polítics condemnats".En el comunicat, el Barça també ha traslladat "tot el seu suport i solidaritat a les famílies dels que són privats de la seva llibertat" i ha recordat la seva defensa "a la llibertat d'expressió i del dret a decidir".

