JxCat i ERC criden a avançar cap a la independència com a resposta a la sentència

Junts per Catalunya i ERC han reaccionat aquest dilluns criticant durament contra la sentència de l'1-O . En dues rodes de premsa consecutives al Parlament, dirigents de les dues formacions han carregat contra la duresa de les penes i han coincidit en assenyalar que la resposta ha de seguir mantenir el rumb cap a la independència, així com també han destacat la importància que els republicans vagin a les urnes, també aquest 10-N.La dirigent de JxCat i candidata el 10-N Laura Borràs ha lamentat que la sentència ha estat escrita per una "justícia inhumana i antidemocràtica" que vol "fer creure que votar és delicte". Segons ha criticat en una compareixença al Parlament, "prèviament ja s'havia aplicat el prejudici de rebel·lió per prendre els drets polítics" als qui se'ls va negar l'acta de diputats al Congrés o de senadors, malgrat després haver estat sentenciats finalment per sedició, cosa que ha provocat "danys irreparables".La sentència, ha insistit, "enterra drets, llibertats i la democràcia", mentre que el judici hauria vulnerat "vuit articles de la Declaració Universal Drets Humans" i altres drets i garanties jurídiques. Això, però, només fa que "refermar el compromís", cosa que implica que la resposta, per a ella, hagi de ser: "Contra la repressió, més urnes i democràcia". "La independència és el camí", ha asseverat.Tot i això, no ha avançat si demanaran des del Congrés l'amnistia o indults, ja que no ha volgut emetre posicionaments "partidistes". Igualment, preguntada sobre si volen fer del 10-N unes eleccions plebiscitàries, ha replicat que, "per als catalans, cada elecció és plebiscitària", tot i que no ha volgut anar més enllà. Al seu torn, el portaveu de JxCat al Parlament, ha subratllat que la sentència "és una barbaritat" i "condemna els presos política, la democràcia, la política i Catalunya".Al seu torn, ERC ha comparegut de forma coral, amb presència de nombrosos diputats, i la seva portaveu i secretària general adjunta, Marta Vilalta, ha asseverat que "la democràcia ha mort a l'estat espanyol", el qual "ha escrit la seva pròpia sentència". Les penes, ha etzibat, responen "una voluntat de venjança per part dels poders de l'Estat" en el marc de la "causa general contra l'independentisme", cosa que comportarà un "terratrèmol polític i social". "Es busca l'escarniment, la venjança cap a aquells que van posar les urnes al centre de tot", ha subratllat.Vilalta també critica que l'Estat no vol convèncer, sinó "volen imposar i fer de la repressió la seva única resposta", motiu pel qual la "República catalana és l'única resposta democràtica per preservar els drets i les llibertats per a tota la ciutadania", i ha insistit que "la independència és l'única solució". "Amnistia, autodeterminació i República catalana", ha destacat com a resposta, ja que "avui no acaba res".Al seu torn, el dirigent d'ERC i candidat el 10-N Gabriel Rufián ha qualificat d'"autèntica salvatjada" la sentència, la qual ha afirmat que, si la sentència contra l'Estatut, va fer augmentar la desafecció a l'Estat, aquesta pot tenir un efecte 10.000 cops superior. "El que s'acaba de publicar no és una sentència, és una venjança, i les venjances sempre surten malament", ha avisat, i ha etzibat que és "la major agressió judicial des de la sentència contra Lluís Companys". Rufián ha conclòs que "els catalans sempre hem contestat de la mateixa manera, al carrer de manera cívica i pacífica, no coneixem altra forma, i també a les urnes, és més important que mai que l'independentisme respongui el 10-N".

