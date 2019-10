El Govern demana l'amnistia: «La sentència és per a milions de catalans»

▶️ #Presdident @QuimTorraiPla: “El Govern i jo rebutgem aquestes sentències, per injustes i antidemocràtiques, per formar part d’un judici polític i d’una causa general contra el dret a l’autodeterminació de Catalunya a i l’independentisme" pic.twitter.com/LjAsfoBTFB — Govern. Generalitat (@govern) October 14, 2019

Quim Torra: "L'amenaça, la presó i el càstig és una herència de la dictadura"

Amb l'ebullició de la protesta in cescendo al carrer i els condemnats paint la sentència d'entre 13 i 9 anys de presó, el Govern en bloc encapçalat pel president la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut per exigir l'amnistia del tots els sentenciats. "La sentència es fa extensiva a milions de catalans", ha lamentat Torra, que ha avançat que sol·licitarà comparèixer aquesta mateixa setmana al Parlament i enviarà cartes tant al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com al rei, per tal de reunir-s'hi de forma "urgent" per abordar la "crisi" de l'escenari obert.A la galeria Gòtica, espai avesat a allotjar les declaracions solemnes, no només hi han comparegut els membres de l'executiu, sinó també el president del Parlament, Roger Torrent, i els principals representants parlamentaris dels partits independentistes. Tot plegat, el primer episodi de la resposta institucional a la sentència.El president de la Generalitat ha explicitat el "rebuig" a la sentència, que considera "injusta i antidemocràtica" i ha insistit que condemnar els exmembres d'un Govern que van complir amb allò que prometia el seu programa electoral és "un insult a la democràcia i un menyspreu a la societat catalana". Tot plegat, ha argumentat Torra, és fruit de la "venjança" d'un Estat que ha sotmès l'independentisme a un "judici polític" i desatén el dret a l'autodeterminació recollit a tractats internacionals que Espanya ha subscrit."Fer un referèndum no és cap delicte ni està contemplat com a tal al codi penal", ha afirmat tot recordant una de les premisses utilitzades per la defensa dels condemnats per reivindicar que l'1-O no va ser un delicte. Per tot plegat, el Govern demana la llibertat dels condemnats. "Exigim la fi de la repressió i la llibertat de presos i exiliats, inclosa l'amnistia. El camí de la solució dels conflictes és sempre la paraula, el vot i la llibertat", ha afirmat Torra. El president també ha emmarcat "l'amenaça, la presó i el càstig" imposat per l'Estat com una "herència de la dictadura" franquista.Com ja ha fet les darreres setmanes, Torra s'ha compromès a "avançar en el camí cap a la República" sense excuses tot advertint que la "repressió" no servirà perquè l'independentisme es faci enrere. També ha cridat a la societat catalana a respondre des de la "serenitat, determinació, fermesa, civisme i caràcter pacífic".Per ara, les dues accions concretes anunciades des del front institucional és la sol·licitud per part del president de la Generalitat per comparèixer al Parlament -previsiblement en un ple monogràfic que se celebrarà aquesta mateixa setmana- i l'enviament de dues cartes. Una, al president del govern espanyol, Pedro Sánchez; i l'altra al rei Felip VI. L'objectiu, ha dit Torra, és el d'afrontar en una reunió de caràcter urgent la "crisi" que obre la publicació de la sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor