Els Jordis podrien sortir de la presó després de Reis

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, podrien sortir de la presó després de Reis -amb un permís especial, i si així ho avalés el Tribunal Suprem-, ja que serà quan hauran complert la quarta part de la condemna de nou anys de presó que els ha imposat el Tribunal Suprem. Els Jordis van ser els primers a entrar en presó provisional: aquest dimecres 16 d'octubre farà dos anys.El permís els permetria sortir del centre penitenciari de Lledoners -on actualment resten tancats-, després que el Suprem hagi fet cas omís a la petició de la Fiscalia d'aplicar l'article 36.2 del codi penal, per tal d'establir mesures penitenciàries més rígides. El ministeri fiscal demanava no atorgar la condició del tercer grau fins que s'hagués complert la meitat de la condemna.L'alt tribunal espanyol ha recordat, en canvi, que els acusats han estat ja castigat per les penes que se'ls imposen -a més de la presó preventiva-, entre les quals la inhabilitació absoluta, i que és en funció de cada pres -a nivell personal- que es realitzen informes i es decideix el grau pentienciari.La classificació penitenciària i el grau també podria comportar mesures més flexibles en el compliment de la pena, tot i que això dependrà dels informes d'institucions penitenciàries, i està subjecte a recursos de la Fiscalia. L'última paraula, a més, la tornarà a tenir el Suprem. De moment, es descarta el primer grau penitenciari, només reservat per a presos considerats perillosos, i el més probable és que els classifiquin en règim ordinari o de segon grau, a través dels qual es poden començar a demanar permisos. No obstant això, també els podrien atorgar un tercer grau o una situació de règim obert, tot i que són situacions més remotes.El passat mes de setembre, però, Cuixart va avisar que tenia intenció de complir "íntegrament la condemna" que li imposés el Suprem , perquè renunciava al programa individual de tractament de la presó, ja que no es considerava un pres comú, sinó polític.

