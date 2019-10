Les protestes per la sentència tallen les principals vies de trànsit de Barcelona

La publicació de la sentència de l'1-O aquest dilluns al matí ha tingut resposta immediata de la ciutadania, i això s'ha traduït en afectacions al trànsit , concentrades a Barcelona. Segons informa el Servei Català de Trànsit ,es primeres manifestacions contra la resolució judicial estan provocant aquest dilluns nombrosos talls de la circulació en carrers de la capital catalana.Les mobilitzacions han tallat la Ronda Litoral, a l'altura del Poblenou, en sentit Llobregat. Prèviament, ho havien fet a la Ronda Dalt, a la Vall d'Hebron.D'altra banda, hi ha tall en diversos trams de l’avinguda Diagonal, el Passeig de Gràcia, el Paral·lel, la Via Laietana, la Rambla, la Via Augusta, la Gran Via, la plaça d’Espanya, els carrers Marina, Diputació i Balmes, la Travessera de les Corts i l’avinguda Roma, entre d’altres artèries de la ciutat.

