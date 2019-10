Totes les claus d'una sentència que limita l'acció política

1. "Tot moviment de secessió unilateral en una societat que ha fet seves la Convenció de Drets Humans de 1951 i la Carta de Drets de Lisboa del 2010 és, per definició, un moviment antidemocràtic, perquè antidemocràtic és destruir les bases d'un model constitucional per construir una república identitària en la qual el pluralisme ideològic i polític no estan garantits. [...] No hi ha democràcia fora de l'estat de dret".

2. "El dret a decidir, com a dret atribuïble a una part de la ciutadania que resideix en una comunitat autònoma, no té cobertura normativa, ni per si mateixa, ni mitjançant l'artificiosa assimilació al dret a l'autodeterminació dels pobles. No existeix ancoratge polític per al dret a decidir, entès com un dret amb suport internacional. I no existeix, ni tan sols eixamplant al màxim les possibilitats per tal que cert sector de la dogmàtica ofereix la dimensió consuetudinària del dret internacional o, des d'una altra perspectiva, la proclamació de certs principis generals reconeguts per les nacions civilitzades".

3. "Les despeses del referèndum relacionades amb la publicitat institucional, organització de l'administració electoral, confecció del registre de catalans a l'exterior, material electoral, pagament d'observadors internacionals i aplicacions informàtiques, són expressius de la conscient i voluntària desviació dels fons públics. Van suposar despeses alienes a qualsevol finalitat pública lícita i es van ordenar sense cobertura pressupostària. Van ser canalitzats a través de l'estructura dels departaments de Vicepresidència i Economia, Presidència, Exteriors, Treball, Salut i Cultura [...] Va ser la diàfana expressió del seu consorci delictiu".

4. "Sota l'imaginari del dret a l'autodeterminació s'hi amagava el dret dels líders polítics i associatius de pressionar el govern de la nació per la negociació d'una consulta popular. Els il·lusionats ciutadans que creien que un resultat positiu de l'anomenat referèndum d'autodeterminació conduiria a l'anhelat horitzó d'una república sobirana, desconeixien que el dret a decidir havia mutat i s'havia convertit en un atípic dret a pressionar".

5. "El que va passar l'1 d'octubre no va ser només una manifestació o un acte massiu de protesta ciutadana. Si hagués estat això, no hi hauria hagut una reacció penal. Va ser un aixecament tumultuari promogut per l'acusat [Jordi Cuixart] entre moltes altres persones per convertir en paper mullat -amb l'ús de les vies de fet i força física- unes decisions judicials del Tribunal Constitucional i del TSJC".

6. "L'expressió tumultuari no pot tenir una altra significació que la d'oberta hostilitat, i suma un contingut d'hostilitat i violència que no té per què ser física ni comportar l'ús de la força [...] Ha de vivificar-se necessàriament en actituds intimidatòries, atemoridores i injurioses".

7. "L'acte parlamentari que s'aparta de la seva genuïna funcionalitat i es converteix en el vehicle per desobeir allò resolt pel Tribunal Constitucional no és un acte emparat pel dret, no és un acte que pugui refugiar-se sota la prerrogativa constitucional d'inviolabilitat. Aquesta no protegeix davant d'actes de conscient desatenció a allò resolt pel TC. La protecció desapareix encara que la decisió es presenti formalment embolcallada en un acord de la mesa que ha estat objecte de votació".

8. "Fragmentar la sobirania mitjançant la tan insistent com equívoca apel·lació al poble català condueix perillosament a la negació dels drets fonamentals d'aquells altres ciutadans residents a Catalunya, que es veurien degradats a la condició de minoria assentada en una comunitat ja autodeterminada. La convivència pacífica quedaria ferida de mort si s'admetés que qualsevol govern regional pogués transformar l'estructura de l'Estat plasmant en un text legal, fora dels canals jurídics de reforma, els seus somnis identitaris. El respecte als mecanismes jurídics fixats pel poder constituent per avançar cap a nous horitzons de convivència és un bé jurídic penalment tutelable, sempre que per al seu enderrocament s'acudeixi a mitjans executius penalment".

9. "Ningú pot apropiar-se el monopoli d'interpretar què és legítim, llençant a l'àmbit d'allò que és il·legítim tot aquell que no comparteixi les seves idees sobre l'autodeterminació, per més que al·legui com a a justificació la prevalença de l'exercici de la desobediència civil".

10. "La desobediència com a instrument de reivindicació i lluita social és, abans que res, una reacció davant l'esgotament dels mecanismes ortodoxos de participació política. No és un vehicle perquè els líders polítics que ostenten el poder en l'estructura autonòmica de l'Estat esgrimeixin una actitud de demolidora desobediència enfront les bases constitucionals del sistema de les quals, no s'oblidi, deriva la seva pròpia legitimitat democràtica".

11. "La sala no qüestiona el compromís [de Sànchez i Cuixart] amb la no-violència, sempre elogiable. [...] Però l'àmbit legítim de protesta i de lluita per les pròpies idees polítiques i socials va quedar desbordat quan van liderar l'impediment material d'execució de decisions judicials, quan van abanderar l'execució de facto -imposada- dels principis constitucionals, en un determinat territori i unes determinades dates. I aquest desbordament els converteix en responsables de les conseqüències penals que l'ordenament jurídic associa a les conductes d'aniquilació del pacte constitucional".

12. "Malgrat el desplegament retòric dels acusats, el cert és que des de la perspectiva de fet, la inviabilitat dels actes concebuts per fer realitat la promesa independència era manifesta. L'Estat va mantenir en tot moment el control de la força militar, policial jurisdiccional i fins i tot social. I la va mantenir convertint l'eventual propòsit independentista en una quimera. D'això n'eren conscients els acusats. L'Estat va actuar, per tant, com a únic dipositari de la legitimitat democràtica per garantir la unitat sobirana de la qual aquesta emana".

13. "El 29 de setembre del 2017, Dolors Bassa va retirar els funcionaris d'Ensenyament i de Treball, departaments dels quals era titular, la competència sobre els centres de votació, assegurant-se la disponibilitat dels mateixos".

14. "Romeva va assumir l'estratègia exterior del Govern per legitimar internacionalment el referèndum. Era coneixedor que s'estava promovent la creació d'una legalitat paral·lela i que, mitjançant la mobilització ciutadana i el suport internacional, es podria neutralitzar la capacitat de les autoritats governamentals i judicials per exercir les funcions constitucionals que li són pròpies".

15. "En tot moment el senyor Forn va ordenar el seu comportament, com a cap de la conselleria de la qual depenien els Mossos, a reconduir la interpretació dels mandats del TC, del jutjat número 13 de Barcelona, del fiscal en cap del TSJC i de la magistrada de la sala civil i penal del mateix tribunal cap a un sentit i abast que permetés simular el seu aparent compliment amb el decidit propòsit de fer inefectives les legítimes ordres jurisdiccionals i del fiscal superior".

Per què sedició i no rebel·lió? Quins arguments hi ha per condemnar per malversació? Quins són els límits de la desobediència civil, segons els magistrats de l'alt tribunal? Són només tres de les preguntes que queden respostes en el veredicte de Manuel Marchena . El text desgrana la tardor del 2017, nega l'existència del dret a l'autodeterminació, constata que la independència no es va assolir i posa límits a l'exercici de la desobediència, tant civil com institucional. La sentència transcendeix el procés i defineix el terreny de joc, ara més restringit, per fer política a l'Estat.Aquestes són els quinze fragments claus de les 493 pàgines de veredicte, seleccionats amb l'assessorament de l'advocada penalista