Torelló fa sonar la sirena dels bombardejos de la Guerra Civil per la sentència de l'1-O

Les penes, desglossades

Oriol Junqueras

Sedició i malversació

13 anys de presó i 13 anys d'inhabilitació



Carme Forcadell

Sedició

11 anys i 6 mesos de presó i 11 anys i 6 mesos d'inhabilitació



Jordi Sànchez

Sedició

9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació



Jordi Cuixart

Sedició

9 anys de presó i 9 anys d'inhabilitació



Joaquim Forn

Sedició

10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació



Jordi Turull

Sedició i malversació

12 anys de presó i 12 anys de malversació



Raül Romeva

Sedició i malversació

12 anys de presó i 12 anys de malversació



Dolors Bassa

Sedició i malversació

12 anys de presó i 12 anys de malversació



Josep Rull

Sedició

10 anys i 6 mesos de presó i 10 anys i 6 mesos d'inhabilitació



Carles Mundó

Desobediència

Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació



Meritxell Borràs

Desobediència

Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació



Santi Vila

Desobediència

Multa de 10 mesos i 1 any i 8 mesos d'inhabilitació



Concentracions i reaccions espontànies a la sentència de l'1-O a Osona. A la plaça Major de Vic, poc després de donar-se a conèixer el veredicte , al voltant de tres quarts de 10, un petard ha trencat el silenci al centre de la capital. Un quart després, un degoteig de gent han començat a omplir la plaça i s'han fet sonar les campanes.Estudiants de la UVic també han començat una marxa que implica el tall d'alguns carrers. Alguns d'aquests s'han desplaçat cap a la plaça i d'altres es disposen a tallar la C-17.A Torelló, la primera mesura de protesta ha estat fer sonar la sirena dels bombardejos de la Guerra Civil. Un soroll que actualment només es podia escoltar el dia de Reis.A les vuit del vespre està prevista una concentració a la plaça de l'1 d'Octubre de Vic. Se sortirà en marxa fins a la plaça Major. D'altra banda, també es preveu que se suspengui l'activitat institucional als ajuntaments d'Osona i es convocarà un ple extraordinari de condemna a la sentència.

