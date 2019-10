JxCat insta a mantenir el rumb: «La independència és el camí»

Junts per Catalunya ha reaccionat per criticar durament la sentència i per deixar clar que la resposta a aquesta ha de ser "més urnes" i avançar cap a la independència. La dirigent de JxCat i candidata el 10-N Laura Borràs ha lamentat que la sentència ha estat escrita per una "justícia inhumana i antidemocràtica" que vol "fer creure que votar és delicte". Segons ha criticat en una compareixença al Parlament, "prèviament ja s'havia aplicat el prejudici de rebel·lió per prendre els drets polítics" als qui se'ls va negar l'acta de diputats al Congrés o de senadors, malgrat després haver estat sentenciats finalment per sedició, cosa que ha provocat "danys irreparables".La sentència, ha insistit, "enterra drets, llibertats i la democràcia", mentre que el judici hauria vulnerat "vuit articles de la Declaració Universal Drets Humans" i altres drets i garanties jurídiques. Això, però, només fa que "refermar el compromís", cosa que implica que la resposta, per a ella, hagi de ser: "Contra la repressió, més urnes i democràcia". "La independència és el camí", ha asseverat.Tot i això, no ha avançat si demanaran des del Congrés l'amnistia o indults, ja que no ha volgut emetre posicionaments "partidistes". Igualment, preguntada sobre si volen fer del 10-N unes eleccions plebiscitàries, ha replicat que, "per als catalans, cada elecció és plebiscitària", tot i que no ha volgut anar més enllà. Al seu torn, el portaveu de JxCat al Parlament, ha subratllat que la sentència "és una barbaritat" i "condemna els presos política, la democràcia, la política i Catalunya".

