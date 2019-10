Casado: «Qui la fa la paga»

El líder del PP, Pablo Casado, ha dit després de conèixer la sentència del procés , que «qui la fa la paga» i ha demanat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que es comprometi a no indultar els condemnats. Al seu parer, és necessari per demostrar que «no hi ha impunitat».Casado ha recordat en aquest sentit que la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, han plantejat en reiterades ocasions l'indult en cas de condemna dels líders independentistes. Casado també ha demanat que es modifiqui la llei per no permetre els indults per aquest tipus de condemnes i ha apostat per tornar a introduir al codi penal el «delicte de referèndum il·legal».En una entrevista a Antena3, Casado ha afirmat que Pedro Sánchez «deu la seva presidència» als polítics condemnats de JxCat i ERC, i per això, segons el líder dels populars, el president espanyol ha de deixar clar que «no deixa la porta oberta a aquests partits», fins i tot al PNB.Des del govern espanyol, a l'espera de la compareixença de Sánchez, el ministre de Foment en funcions i secretari d’Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha expressat aquest dilluns el «respecte» del seu executiu a la sentència de l’1-O i ha demanar a l’independentisme que actuï ara amb «responsabilitat».A més, Ábalos ha apuntat que el seu executiu no es planteja per ara concedir cap indult perquè «la posició del govern és que es compleixi la sentència». Tampoc una amnistia, perquè una amnistia «no és una situació aplicable en una situació de normalitat, sinó etapes de canvis de règim, i no té cap cabuda».Per la seva banda, el líder de Podem, Pablo Iglesias, ha advertit que les condemnes passaran a la història d’Espanya "com a símbol de com no s’han d’abordar els conflictes polítics en democràcia» i no posen punt i final “al problema polític de fons” que segueix «irresolt i agreujat».En una publicació a Facebook, Iglesias envia «una abraçada als condemnats i a les seves famílies» i afegeix ara «tothom haurà de respectar la llei i assumir la sentència», però a partir d’ara caldrà treballar per "reconstruir ponts" entre "una societat catalana dividida" i entre «part de la societat catalana i l’espanyola».

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor