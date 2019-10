El Barça reacciona a la sentència: «La presó no és la solució»

El Futbol Club de Barcelona ha assenyalat aquest dilluns, minuts després de fer-se pública la sentència del procés, que "la presó no és la solució" de la mateixa manera, ha afegit, que "la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte".Així mateix, l'entitat blaugrana ha afirmat en un comunicat que "la resolució del conflicte que viu Catalunya passa, exclusivament, pel diàleg polític" i ha demanat "més que mai" a tots els responsables polítics que "liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte, que també ha de permetre l'alliberament dels líders civils i polítics condemnats".En el comunicat, el Barça també ha traslladat "tot el seu suport i solidaritat a les famílies dels que són privats de la seva llibertat" i ha recordat la seva defensa "a la llibertat d'expressió i del dret a decidir".

