Primers talls de carreteres com a resposta a la sentència del Suprem

EN DIRECTE Centenars d'estudiants tallen la Diagonal per protestar contra la sentència de l'1-O. Els universitaris surten al carrer amb crits d'''independència'' o ''1 d'octubre, ni oblit ni perdó'' i ''llibertat, presos polítics'' https://t.co/F4Zm9Kijc1 #sentència1O pic.twitter.com/xvlpSR6wl1 — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

Talls intermitents de carretera a Tremp com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Els talls s’estan fent davant l’Ajuntament #pallars #sentencia1Opallars pic.twitter.com/0TsuNYRRiP — Pallars Digital (@pallarsdigital) October 14, 2019

Joves i estudiants tallen l'avinguda del Pont de Solsona en resposta a la sentencia; informa Ramon Estany https://t.co/F4Zm9Kijc1 pic.twitter.com/nOyJfCGCkz — NacióDigital (@naciodigital) October 14, 2019

La publicació de la sentència de l'1-O aquest dilluns al matí ha tingut resposta immediata de la ciutadania. I això s'ha traduït en afectacions al trànsit , concentrades a Barcelona. Segons informa el Servei Català de Trànsit , la Ronda de Dalt s'ha tallat, a l'altura de Vall d'Hebron / Montbau, i afecta als dos sentits de la marxa.Però dins el nucli urbà barceloní hi ha diverses mobilitzacions que alteren la circulació de vehicles. La Diagonal, a l'altura del Passeig de Gràcia i a l'entrada de la ciutat, procedent del Baix Llobregat; a la Gran Via, amb el carrer Balmes; a l'avinguda Paral·lel; els estudiants estan bloquejant la Ronda Universitat, així com concentracions davant la seu d'Òmnium Cultural, al carrer Diputació, i a la Via Laietana.Però també hi ha hagut protestes d'estudiants al Pont de Solsona, els de la FUB i la UPC de Manresa han tallat les Bases de Manresa manifestant el seu rebuig a la sentència. A Tremp s'estan produint talls intermitents.

