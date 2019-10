Junqueras: «Tornarem més forts»

"Tornarem més forts, més convençuts i ferms que mai". Aquesta ha estat la primera resposta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, després de conèixer que ha estat condemnat a 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. Més enllà, però, de la reacció a les xarxes socials, el dirigent republicà ha adreçat una carta a la militància en la qual assegura que "no descansarà" fins aconseguir la independència de Catalunya."Jo no vull que els meus fills creixin en aquest estat corrupte, insensible i demofòbic", afirma Junqueras, que considera que la sentència és l'evidència que busquen "acabar amb tota una generació de catalans que lluita per aconseguir la llibertat". En la missiva, carregada d'emotivitat, assegura que amb la sentència pretenen "destrossar vides, escapçar partits i lideratges, aturar i acabar amb un moviment polític i democràtic i silenciar a tot un poble".Avisa, però, que les condemnes poden tenir un efecte bumerang, ja que considera que la democràcia de l'estat espanyol "ha fet fallida" i que els seus poders "exerceixen la venjança perquè no entenen de justícia, de política ni de processos democràtica". És la demostració, afirma, que la "unitat del regna d'Espanya està per sobre de qualsevol cosa". També, diu, per sobre de la reputació internacional i, probablement, de la "supervivència" del seu propi estat.Junqueras conclou que no hi ha "alternativa" a la construcció d'un nou estat. "La independència esdevé avui encara més que mai una necessitat per poder viure en una societat més lliure, més justa i més democràtica", reclama. Un cop més, el líder d'ERC assegura que la presó és "només una etapa més" en el camí per a la independència. Res, diu, era inesperat i a partir de dos anys de presó preventiva era previsible que "l'Estat s'acarnissaria". En aquest sentit, fa un paral·lelisme amb el franquisme i recorda com fa 79 anys van afusellar el president Lluís Companys. "El franquisme havia ocupat Catalunya per fer mal, per castigar a la seva població, per acabar amb els anhels de llibertat i justícia, per esborrar la República", recorda.Avui, insisteix, "volen tornar a acabar amb una generació sencera de catalans i catalanes disposats a decidir el futur del seu país, decidits a lluitar per guanyar la llibertat definitiva". I, davant d'aquesta intenció, Junqueras assegura que "no podran". "Oblidem-nos de venjances, omplim-nos d’esperança en aquestes hores difícils i convertim la injustícia en energia, en coratge i en força democràtica", afirma tot afegint: "Tornarem i tornarem més forts".

